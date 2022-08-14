Найбільша криптовалюта зросла на 2,2% 14 серпня до 25 тисяч 31 долара.

Вперше з середини червня Bitcoin ненадовго перевищив 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що найбільша криптовалюта зросла на 2,2% в неділю, 14 серпня, до 25 тисяч 31 долара, найвищого рівня з 13 червня. Станом на 6 ранку за нью-йоркським часом ціна склала 24 750 доларів.

Фахівці пояснюють зростання Bitcoin п'ятий день поспіль даними індексу споживчих цін в США, які виявилися нижче очікуваних. Однак, вартість криптовалюта все ще на 46,5% нижче її ціни на початок 2022 року.

Ще одна криптовалюта – Ethereum – вперше з 31 травня зросла на 2% до 2030 доларів, перевищивши 2000 доларів. Причина-оптимістичні прогнози по завершенню довгоочікуваного оновлення програмного забезпечення його блокчейна, відомого як Merge.

Нагадаэмо, у червні Bitcoin різко впав у ціні. Вартість криптовалюти знизилася до позначки 24 888 долара, що було мінімумом за 18 місяців.

За словами експертів, падіння Bitcoin пояснюється рекордними показниками інфляції, а також рішенням ФРС підняти ставку. У зв'язку з цим і інші криптовалюта впали в ціні.

На тлі обвалу на крипторинку компанія Celsius тимчасово зупинила всі перекази і виведення коштів.

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