Золота лихоманка 21 століття. Як шукати поклади біткоїна

Попри регулярні прогнози про смерть криптовалют, цифрові гроші стають все популярнішими й дорогими. Та не достатньо знати, як саме і в які валюти інвестувати. Варто також поцікавитись, як перетворити віртуальні кошти в реальні, а також не забувати паролів від цифрового гаманця.

Історія британця Джеймса Гавеллса нещодавно сколихнула мережу. Чоловік випадково викинув диск з 7500 біткоїнів – статок у 273 мільйони доларів. А загалом тих, хто розчарувався, забув чи загубив пароль від цифрового гаманця, став жертвою банальної випадковості, - за деякими даними, близько 4 мільйонів. Тож близько третини біткойнів лежать у таких гаманцях без руху. А це десятки, сотні мільйонів доларів.

Будьте певні – саме в цю секунду десятки чи сотні хакерів або й простих людей намагаються підібрати цифрові ключі до цих гаманців. Втім, підібрати пароль з 32 цифр та букв нереально. Ну, принаймні у цьому запевняють спеціалісти. Та нікого це не зупиняє.

Але звідки взялися гроші в гаманцях та самі гаманці? І як розбагатіти, не підбираючи ключі?

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Коли в травні 2020 року авторка епопеї про Гарі Поттера Джоан Роулінг попросила пояснити їй, як працює біткоїн, світ насторожився. Коли акторка Мейсі Вільямс, яка зіграла Ар’ю Старк в серіалі «Ігри Престолів», спитала своїх підписників у твіттері, чи варто купувати біткоїн, більша частина з 90 тисяч відповідей була - ні, не варто! І вже через місяць курс біткоїна блискавично підскочив - за один-однісінький давали 41 тисячу доларів. Успіх біткоїна і самої ідеї цифрової валюти, яка не підпорядковується будь-якій державі і будь-яким контролюючим органам, став заразним.

Сьогодні у світі існують - і майже щодня дорожчають - сотні криптовалют. Кожна з них має назву та підтримується мережею анонімних комп’ютерів по всьому світу. Головна ідея – створити альтернативу централізованій банківській системі, яка не тільки все контролює, а й постійно відбирає частину ваших грошей на своє власне забезпечення. У криптовалют все навпаки - немає ні центру, ні контролюючих чи фіскальних фінустанов.

«Немає центрального органу, який мав би доступ до всіх учасників. Глобально, кожен працює з кожним», - розповів ТСН.Тижню директор криптовалютної біржі Семен Каплоушенко.

Трохи історії

Все це придумав такий собі Сатоші Накамото - один із найбільш загадкових персонажів в історії людства. Але хто такий Накамото, як він виглядає, де живе - досі певно ніхто не знає. Наразі невідомо, чи це одна людина, чи кілька. Але саме Сатоші - чи група програмістів, яка ховається під цим іменем - у 2008 році описав принципи створення та існування біткоїна - першої цифрової валюти. І почав видобувати криптовалюту (трошки пізніше цю діяльність назвали модним словом майнінг). Найкрутішою ідеєю було те, що є межа кількості цієї валюти. Максимум, скільки їх можна створити - це 21 мільйон біткоїнів. Тож включити такий собі «друкарський верстат», як у випадку з іншими валютами, ніхто не зможе.

Чи можна «хакнути» головний комп’ютер? Ось тут на всіх злодіїв, аферистів і навіть спецслужби чекає розчарування. Кожна купівля, переказ, чи зберігання криптовалюти не мають ніякого конкретного місця. Все відбувається ніби одразу скрізь: кожна найдрібніша оборудка - купівля, продаж, дарування, переказ грошей - все записується на всіх серверах системи. І якщо щось сфальшувати в одному місці, всі інші відразу це виявлять.

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Майнери - це люди, які проводять обчислення та кодують історію всіх цих транзакцій в окремі блоки.

Директор криптовалютної біржі Семен Каплоушенко пояснює ТСН.Тижню, що раз на п’ятнадцять хвилин всі транзакції збираються в один блок. «Він шифрується, підбирається ключ, щоб цей блок зашифрувати. Хто перший збере цей блок, фактично, отримає винагороду», - каже він.

Це і є майнінг. Зараз порахували: кодувати перші блоки у 2009-му було в 500 000 раз легше, ніж сьогодні! Операцій з біткоїнами було мало, і перші обчислення можна було робити фактично на папері! Потім ти міг встановити спеціальну програму на домашній комп’ютер, включити її і займатися своїми справами.

Нові фермери

Дмитро Сус ще чотири роки тому керував відділом генеральної прокуратури і був пов'язаний з гучними скандалами. Сьогодні, коли майнити можна лише на спеціальному обладнанні, Дмитро збирає і продає спеціальні ферми для майнінгу. «Раніше на домашньому комп’ютері ви могли запустити, і «бітки» штампувалися десятками», - розповідає він ТСН.Тижню.

Правда, схоже на «Поле Чудес» з казки про Буратіно?

Ферми, які вирощують чи видобувають електронні гроші, це великі комп’ютери, більша частина яких відеокарти. Така ферма в різні часи - в залежності від попиту на майнінг, тобто на видобуток - коштує від 500 до 5000 доларів. Дмитро розповідає, що зазвичай витрачені на таке криптовалютне фермерство гроші повертаються протягом кількох місяців.

«Одна карта приносить від долара до 15 доларів. Звичайна ферма – вісім карт. Тобто дві нормальні ферми дають 233 долари за тиждень», - розповідає Дмитро Сус.

«Попідписував договори з виробниками й було таке, що повні вантажні машини відеокарт приїздили до мене, а далі вже ми їх розподіляли. Збирали ці ферми», - ділиться бізнесмен «нюансами» бізнесу.

«Печери Алі-Баби»

За кілька років Дмитро продав десь тисячу ферм. Про клієнтів не розказує, більшість з них свій майнінг ховають якомога глибше.

«Є люди, в яких одна ферма, а є люди, в кого майнінгові заводи. Це просто непристойно великі гроші, якщо у вас більша потужність, ніж 5 ферм, ніж 10 ферм. Ми говоримо за 100, за 700 ферм. Та я знаю близько 10 людей, у яких приблизно 4 тисячі ферм. Фактично це завод. Але де вони знаходяться, вам ніхто не скаже - ніхто не буде бігати містом і казати, що мені кожну секунду капають мільйони», - розповідає ТСН.Тижню Дмитро Сус.

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Ця «печера Алі-Баби» набагато ближче, ніж ви думаєте. Україна ще шість років тому вийшла в лідери по видобуванню криптовалют. У нас майнять на квартирах, у гаражах, і навіть у цехах покинутих заводів!

«В якийсь момент в Україні було 60% потужності «бітка». Десь у 2014 році. І навіть були побоювання, що у групи людей є понад половину потужності мережі», - розповідає ТСН.Тижню директор криптовалютної біржі Семен Каплоушенко.

Цифрові гроші – реальні проблеми

Більшість проблем може початися, коли майнери починають виводити зароблене на звичайні банківські картки. Ці транзакції легко відстежуються банками, і походженням коштів можуть зацікавитися правоохоронці.

Антон, зібравши свою першу ферму у 2017-му, з часом довів їхню кількість до восьми. Він розповів ТСН.Тижню, що розміщені ці ферми були на трьох квартирах - у бабусь та дідусів. «Ферми ще й тепло давали. Взимку платити за опалення взагалі не треба було», - каже він.

Чи варто інвестувати в криптовалюти? На піку криптовидобування Антон заробляв до чотирьох тисяч доларів на місяць. При цьому витрати на електрику сягали 14 тисяч гривень. Утім зараз він покинув майнінг - тепер заробляє, торгуючи на криптовалютній біржі. Антон радить початківцям інвестувати лише в біткоїн та ще кілька основних криптовалют: «Я б радив біткоїн, ефір, латкоїн. Щоб зайти в криптовалюту, не треба купувати цілий біткоїн. Можна придбати на 100-200 доларів. Можна купувати і просто тримати. Це найкраща стратегія».

В супермаркеті Антон доводить - сьогодні між продажем криптовалюти та отриманням гривні на банківську карту проходять лічені секунди. Ось, на картці недостатньо коштів. Антон продає маленьку долю кібервалюти лайткоїн і за хвилину на картку надходить понад 800 гривень.

Експерти кажуть, що на хвилі постійного друку трильйонів нових доларів в США, ціна на біткоїн може дорости до 100 000 доларів. Потім він неодмінно почне падати, породжуючи нові чутки про смерть криптовалют, а потім знову почнеться зростання.

Ця криптовалютна лихоманка припиниться лише тоді, коли одного дня світ прокинеться і дізнається - держави домовилися про створення першої універсальної цифрової валюти. Та в таку фантастичну домовленість поки що повірити важче, ніж у перше людське місто на Марсі.

Станіслав Ясинський, Олександр Ребенчук

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