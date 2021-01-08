Ціна біткоїна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований у 2017 році.

Вартість біткоїна перевищила 40 тисяч доларів. Новий максимум - 40 324,01 доларів за одиницю криптовалюти.

Про це свідчать дані сайту CoinDesk, що відстежує вартість криптовалют на різних біржах.

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7 січня о 22: 48 за Києвом курс становив 39 041,98 долара.

Ціна біткоїна б'є рекорди з 15 грудня 2020 року, коли курс піднявся вище 20 тисяч доларів, оновивши попередній історичний максимум, зафіксований у 2017 році.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюти став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч. Втім вже через рік курс біткоїна стрімко падав, і так тривало кілька років. 13 березня 2020 року ціна криптовалюти Bitcoin впала на 32% до 3915 доларів, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня впала на 32% до $ 3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти і стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року в початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїна, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долара за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїн піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїна піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїна піднявся до $29 тисяч.

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Автор: Олена Коваленко