Санкції пропонується запровадити проти тих, хто несе відповідальність за жорстокі викрадення людей, депортації та примусове усиновлення українських дітей в Росії.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель пропонує запровадити санкції проти понад 100 фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації.

Про це йдеться у заяві Борреля з приводу представлення пропозицій десятого пакету санкцій проти РФ.

"Я відправляю в Раду ЄС список пропозицій запровадити санкції стосовно майже 100 додаткових осіб і структур за їхню роль у підриві суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив Боррель.

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Високий представник ЄС уточнив, що ці пропозиції включають відповідальних за воєнну діяльність, політичні рішення, пропаганду і дезінформацію.

Він додав, що санкції пропонується запровадити проти тих, хто несе відповідальність за жорстокі викрадення людей, депортації та примусове усиновлення українських дітей в Росії, а також проти тих, хто сприяв розграбуванню українських ресурсів.

10-й пакет санкцій

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ЄС ввів проти країни-агресора дев'ять пакетів санкцій.

Європейський союз планує ввести 10-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Робота над десятим пакетом ведеться давно. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вони також мають намір ввести санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують Росію у війні.

Деякі країни ЄС вже просили ввести нові санкції, щоб обмежити співпрацю блоку з Москвою в області ядерного палива, заборонити імпорт російських алмазів і скоротити торгівлю з союзником Кремля Білоруссю.

15 лютого 2023 року Єврокомісія офіційно представила десятий пакет санкцій проти РФ.

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