Запровадження нового пакету санкцій проти РФ може вкотре зіштовхнутися з протидією Угорщини, яка гальмуватиме ухвалення рішення.

У Євросоюзі прискорюють роботу над запровадженням 10-го пакету санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Нові обмеження стосуватимуться також Білорусі.

У Брюсселі хочуть ухвалити новий пакет санкцій до саміту Україна-ЄС, який запланований на початок лютого. Про це пише польське видання PAP із посиланням на свої джерела.

Раніше цього тижня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Брюсселі останніми днями прискорилася робота над підготовкою нового пакету санкцій проти РФ. "Ми тиснутимемо санкціями на Кремль стільки, скільки буде потрібно. Ми поширимо санкції на тих, хто військово підтримує війну Росії, наприклад Білорусь та Іран", - сказала вона.

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За інформацією PAP, ця риторика підкріплюється конкретними фактами. Що також підтвердив у коментарі виданню представник Польщі в ЄС Анджей Садось. "Робота дійсно пришвидшилася. Польща з групою країн-однодумців зараз подає пропозиції щодо подальших санкцій. Посилення існуючих обмежень також є постійним процесом", - сказав він.

За словами одного з дипломатів ЄС, причиною прискорення роботи над новини санкціями є майбутній саміт Україна-ЄС, каталізатором також є річниця початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Європейські дипломати не охоче говорять про деталі майбутнього санкційного пакету, наголошуючи на важливості ефекту несподіванки.

Утім, як стало відомо PAP, ЄС вкотре спробує ввести обмеження на поставки російських алмазів. "Вартість експорту алмазів для російського бюджету оцінюється в 4,5 млрд євро. Це чимала сума", - зазначив один із дипломатів ЄС.

Нові санкції також стосуватимуться продукції, яка потенційно може бути використана російськими військовими. Санкційні списки також мають бути розширені фізичними особами, відповідальними за агресію РФ проти України та воєнні злочини.

Десятий пакет санкцій також передбачає покарання для Білорусі, яка продовжує підтримувати Росію у її війні проти України. За словами одного з дипломатів, мова в даному випадку йде про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, у тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".

Разом із тим, запровадження 10-го пакету санкцій проти Росії може вкотре зіштовхнутися з протидією з боку Угорщини, яка знову гальмуватиме ухвалення рішення.

"Угорці вже заявили, що не погодяться на деякі імена в санкційних списках. Можна очікувати подальшої напруги у відносинах із Будапештом", - сказав один із представників ЄС.

Санкції ЄС проти Росії

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз запровадив уже дев'ять пакетів санкцій проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення в Україну. Утім, деякі країни Євросоюзу, зокрема Угорщина, постійно намагаються заблокувати запровадження нових санкцій, мотивуючи це нібито захистом своїх інтересів.

Наприклад, Будапешт вимагав не вводити санкції проти російської атомної енергетики, оскільки єдина угорська АЕС "Пакш" працює на російському ядерному паливі. Більше того, уже в серпні 2022 року, попри криваву російську агресію в Європі, голова МЗС Угорщини Петро Сійярто заявив, що "Росатом" почне будівництво двох нових ядерних реакторів.

Також Угорщина блокувала санкції проти російських газу й нафти. Якщо протидія Угорщини енергетичним санкціям пов'язана з її повною залежністю від російських енергоносіїв, то навіщо Будапешт уже кілька разів блокував запровадження санкцій проти російського патріарха Кирила, залишається незрозумілим.

Восени прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав ЄС узагалі скасувати всі санкції проти РФ. А голова МЗС Петер Сійярто під час зустрічі в Нью-Йорку з російським колегою Сергієм Лавровим заявив йому, що не підтримує нових санкцій Євросоюзу проти РФ.

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