Росія планує збільшити витрати і для цього доведеться знову лізти у Фонд національного добробуту.

Британська розвідка вважає, що Росія не зможе досягти запланованого цільового показника доходів, який передбачено бюджетним планом на 2024 рік. Ймовірно, уряду РФ доведеться розглянути інші заходи політики для фінансування витрат.

Як повідомляє Міністерство оборони Великобританії у соцмережі Х (колишній Twitter), російська влада має амбітні плани щодо збільшення витрат на 26% у 2024 році. Це ґрунтується на оптимістичних очікуваннях збільшення доходів на 22%. При цьому у РФ сподіваються, що доходи від нафти та газу збільшаться майже на 25%.

Однак британці переконані, що російській владі для фінансування запланованих витрат доведеться скоротити свої відрахування до Фонду національного добробуту та збільшити внутрішні податки та борг.

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"Така політика майже напевно негативно вплине на економіку в середньостроковій та довгостроковій перспективі, підтримуючи інфляційний тиск або обмежуючи майбутнє економічне зростання. Фонд національного добробуту нібито призначений для довгострокового економічного добробуту російського народу, але він все частіше використовується для фінансування вторгнення в Україну. Вартість його активів впала на 10% у 2023 році", - зазначають у Міноборони Британії.

Витрати Росії на війну

Війна проти України швидко виснажує стратегічні фінансові резерви Росії, які були накопичені протягом попередніх двох десятиліть. Так званий "Фонд національного добробуту" (ФНД) за два роки війни втратив майже половину своїх високоліквідних запасів.

Саме високоліквідна частина ФНД, яка складається з грошових та інвестиційних активів, наприкінці минулого року склала 5 трильйонів рублів (56,5 мільярдів доларів) проти 8,9 трильйонів рублів до повномасштабного вторгнення.

Як повідомляв УНІАН, за стрімким зростанням цін у РФ – приблизно на 60% у річному вимірі – стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці.

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