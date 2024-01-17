За рік-два Росія може повністю втратити все, що заробила за 20 років шалених нафто-газових надприбутків.

Війна проти України швидко виснажує стратегічні фінансові резерви Росії, які були накопичені протягом попередніх двох десятиліть. Так званий "Фонд національного добробуту" (ФНД) за два роки війни втратив майже половину своїх високоліквідних запасів, пише Bloomberg.

Зазначається, що саме високоліквідна частина ФНД, яка складається з грошових та інвестиційних активів, наприкінці минулого року склала 5 трильйонів рублів (56,5 мільярдів доларів) проти 8,9 трильйонів рублів до повномасштабного вторгнення.

Інша частина ФНД, що складаэться з менш ліквідних активів (акцій російських же компаній, облігацій тощо), зросла більш ніж на 2 трильйони рублів. Тепер низьколіквідна частина ФНД переважає над високоліквідною, хоча до вторгнення ситуація ввиглядала кардинально протилежним чином.

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"Загальний розмір ФНД виглядає зовсім неважливим зараз, оскільки значна його частина була інвестована в російські акції та інфраструктуру – по суті, неліквідні інвестиції. Тільки ліквідні інвестиції можна розглядати як запаси на чорний день, решту втрачено", – пояснила економіст Oxford Economics Тетяна Орлова.

Основним джерелом наповнення ФНД були надприбутки від експорту нафти і газу, але зараз, на тлі західних санкцій, ці прибутки скоротилися і їх не вистачає навіть на задоволення поточних бюджетних потреб.

На думку російського економіста Олексія Ісакова, якщо через події на Близькому Сході світові ціни на нафту не почнуть різко зростати, залишки високоліквідних активів російського ФНД і надалі будуть скорочуватися, роблячи Росію все більш вразливою до потрясінь. За його підрахунками, Росія повністю витратить грошові резерви за один-два роки, якщо експортна ціна російської нафти впаде нижче 50 доларів.

За даними російського ж Міністерства фінансів, середня ціна основної російської нафти Urals минулого року впала на 17% і склала 63 долари за барель. Bloomberg прогнозує, що ФНД Росії продовжить виснажуватися цього року, якщо ціна нафти не перевищуватиме позначку у 73 долари.

Ситуація на світовому ринку нафти

Як писав УНІАН, ціни на нафту сягнули 80 доларів за барель через активність хуситів, які змогли фактично заблокувати комерційне судноплавство у Червоному морі. Щоб пригасити активність терористів, США та Велика Британія завдали повітряних ударів по об’єктах хуситів.

Також ми розповідали, що в Росії зростає розробка нових свердловин, попри західні санкції проти російської енергетики. Експерти вважають це ознакою того, що санкції виявилися слабкими.

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