За стрімким зростанням цін на яйця стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці.

Дефіцит яєць та ріст цін на цей продукт в РФ відображає вплив війни на російську економіку. Громадяни Росії були змушені стояти в чергах, які нагадують радянські часи. Президент Володимир Путін публічно вибачився, поклавши відповідальність за яєчний шок на уряд. А власник птахофабрики, відомий як "яєчний король", пережив замах на вбивство, пише The Wall Street Journal.

Зазначається, що за стрімким зростанням цін – приблизно на 60% у річному вимірі – стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці. Так, санкції завдали шкоди галузі птахівництва, розірвавши ланцюги поставок обладнання. Слабкий рубль зробив імпорт кормів і ветпрепаратів дорожчим, також відчувається дефіцит робочої сили. Зростання державних витрат призвело до підвищення зарплат, що збільшило попит на продукти харчування та інші товари.

"Все це робить яєчний шок проявом дисбалансу, що формується у військовій економіці Росії. Минулого року країна перевершила очікування, зафіксувавши пристойне зростання, оскільки Москва збільшила військове виробництво і роздавала субсидовані кредити споживачам і бізнесу. Проте така масштабна підтримка призвела до перегріву економіки", – заявляють автори.

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Як наслідок, річна інфляція у 2023 році склала 7,4%, що майже вдвічі перевищило ціль центрального банку, а урядові іпотечні програми сприяли роздуванню житлової бульбашки. Тепер економісти очікують, що зростання сповільниться, оскільки центральний банк підвищує відсоткові ставки, а санкції продовжують діяти.

"Оскільки війна в Україні триває вже третій рік, яєчна криза демонструє, як Росія намагається збалансувати суперечливі економічні імперативи – фінансування війни, заспокоєння народного невдоволення та утримання економіки в рівновазі, в тому числі за допомогою стабільних цін", – йдеться у статті.

Вказано, що інфляція викликає все більше занепокоєння у Путіна напередодні виборів. Натомість виборцям нагадали про дефіцит продуктів харчування радянських часів.

За словами економіста Oxford Economics Тетяни Орлової, яйця становлять відносно невелику частину споживчого кошика, але люди, як правило, помічають різке зростання цін. В свою чергу, може посилити інфляційні очікування. А цим вже стурбовані у ЦБ РФ.

Експерти прогнозують, що яєчна інфляція незабаром стабілізується, але ціни залишаться високими. Досвід інших країн, зокрема США, показав, що після значного зростання цін споживчі настрої продовжують страждати ще довго після стабілізації інфляції. Зазначається, що росіяни ще довго будуть розплачуватися за наслідки ізоляції з власної кишені.

Проблеми економіки РФ

Раніше УНІАН писав, що російська економіка небезпечно перегрівається. Станом на закінчення другого року повномасштабної війни споживчі ціни в Росії зростають, навіть попри те, що інфляція в інших країнах послаблюється.

Водночас, щоб заспокоїти втомлене від війни населення, Росія видала своїм громадянам мільярди доларів дешевих кредитів на купівлю нового житла. Ці гроші зараз створюють несподівану проблему для економіки – "швидко зростаючу житлову бульбашку".

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