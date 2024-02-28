Кошти мають перерахувати до 29 лютого 2024 року.

Кабінет міністрів рішенням від 27 лютого зобов’язав шість акціонерних товариств забезпечити авансове перерахування до держбюджету не менше ніж 50% річних дивідендів, повідомила прес-служба Мінекономіки.

Йдеться про державну частку дивідендів від результатів господарської діяльності у 2023 році. Кошти мають перерахувати до 29 лютого 2024 року.

Рішення стосується таких компаній, де Кабмін є органом управління: АТ "НАК "Нафтогаз України", АТ "Українська залізниця", АТ "Укроборонпром", а також – ПрАт "Укргідроенерго", АТ "Українські енергетичні машини", ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС".

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Згідно з даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

"Уряд, як акціонер, ухвалив рішення спрямувати у держбюджет частину дивідендів компаній, для яких він є органом управління. Це обумовлено необхідністю поповнення державного бюджету в умовах повномасштабної війни для фінансування видатків держави", – зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Бюджет України

27 лютого Європарламент проголосував створення фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років. За словами президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у березні Україна отримає від ЄС перший транш на суму 4,5 млрд євро.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг становив 5,519 трлн грн, або 145,32 млрд доларів США. Протягом грудня 2023 року сума держборгу збільшилась у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому – на 4,49 млрд доларів.

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