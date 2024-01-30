За словами Гетманцева, державний борг з початку війни зріс удвічі.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг становив 5,519 трлн грн, або 145,32 млрд доларів США. Про це свідчать дані Мінфіну.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг склав 3,863 трлн грн (69,99% від загальної суми держборгу), або 101,70 млрд доларів, а внутрішній борг – 1,657 трлн грн (30,01%), або 43,61 млрд доларів.

Зазначається, що протягом грудня 2023 року сума держборгу збільшилась у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому – на 4,49 млрд доларів.

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Як зазначив у Telegram голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, з початку війни державний борг збільшився удвічі. За 2023 рік у гривні показник зріс на 35,4% (1,444 трлн грн), у валюті – на 30,4% (+33,9 млрд доларів).

За словами нардепа, найбільший вплив на зростання заборгованості у 2023 році мало отримання макрофінансової допомоги (пільгових кредитів) від ЄС на суму 18 млрд євро, що обумовило 55% всього зростання держборгу у гривневому еквіваленті і 61% – у валютному.

На приріст також вплинуло отримання кредитів за програмами МВФ, Світового банку, ЄБРР, а також від уряду Канади.

Видатки на обслуговування держборгу у 2023 році склали 8,2% видатків загального фонду держбюджету (проти 6,5% – у 2022 і 12,4% – у 2021 році)

З початку війни основний приріст державного боргу також зумовлюється зовнішніми позиками від офіційних кредиторів.

"Отже, за два роки війни структура державного боргу об’єктивно погіршилась. Утім, вкотре нагадаю, що частину із зовнішнього боргу реструктуризовано… Боргове навантаження на економіку залишається високим, боргові ризики зросли, але ситуація на сьогодні є контрольованою", – вказав Гетманцев.

Борги України

Станом на 30 листопада 2023 року державний та гарантований державою борг України становив майже 5,123 трлн гривень, або 140,82 млрд доларів США.

Раніше група офіційних кредиторів України з країн Великої сімки (G7) та Паризького клубу погодила призупинення виплат за офіційним боргом до 2027 року.

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