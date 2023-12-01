Мрії Кремля про перетворення рубля на альтернативу долару і євро залишаються лише мріями.

Російський рубль нікому не потрібен на міжнародному ринку. Його використовує в торгових операціях тільки сама Росія, та й то в основному для обходу західних санкцій. Такий висновок напрошується з огляду ринкових ризиків, опублікованого Центробанком РФ.

Так, частка рубля в оплаті російського експорту зараз становить близько 40%, що на 10-15% більше довоєнного рівня. Російський імпорт оплачується рублем на 30%, що відповідає довоєнним показникам. А ось в угодах, не пов'язаних безпосередньо з російським імпортом/експортом рубль фактично ніхто не використовує.

"Роль офшорного ринку рубля зростає, але поки залишається обмеженою", – йдеться в огляді ринкових ризиків, який за правилами російської "новомови" названий "оглядом фінансової стабільності".

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Зі звіту також випливає, що рублеву виручку від торгових операцій з Росією іноземні банки і компанії прагнуть негайно обміняти на іншу валюту і роблять це часто всередині російської ж фінансової системи. Тобто вимивають з неї іноземну валюту.

Ситуація в російській економіці - останні новини

Як писав УНІАН, у найбільших нафтогазових російських компаній майже вдвічі впала виручка. Запровадження стелі цін на російську нафту і нафтопродукти призвело до переорієнтації експортних потоків на Азію і Африку.

Також ми розповідали, що Китай тисне на Путіна в питанні реалізації проекту "Сила Сибіру - 2". Пекін наполягає на вигідному будівництві спільної нитки газопроводу, але хоче, щоб підсанкційна Росія повністю покрила всі витрати.

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