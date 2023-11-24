Пекін наполягає на безвитратному будівництві спільної нитки газопроводу. Хоче, щоб підсанкційна Росія повністю покрила всі витрати.

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь ставить "підніжку" економіці лідера РФ Володимира Путіна у питанні будівництва спільної гілки газопроводу "Сила Сибіру-2".

Йдеться про "продовження" газопроводу "Сила Сибіру", через який Росія почала продавати Китаю газ у 2019 році. Наразі Пекін тисне на Москву, щоб реалізувати будівництво магістралей наступного проекту повністю коштом Росії, не витрачаючи на будівництво своїх ресурсів, пише газета South China Morning Post.

Для світу відповідне партнерство Росії та Китаю "рекламують" як символ співпраці двох країн-стратегічних партнерів. Інтерес Китаю у збільшенні поставок російського газу являється очевидним, однак економіка КНР майже у 10 разів сильніша та більша від економічних можливостей Росії.

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Розуміючи це, лідер КНР тисне на Путіна, щоб отримати російські природні ресурси для забезпечення свого зростання фактично "безкоштовно". Джерело видання повідомило, що Пекін наполягає на безризиковому, безвитратному підході до будівництва, очікуючи, що Росія візьме на себе всі витрати щодо проекту "Сила Сибіру-2". Переговори щодо будівництва газопроводу є вкрай складними, повідомило гонконгській газеті російське джерело.

"Це особливий тиск на президентському рівні. Йдеться про дешевшу оплату. Вони можуть вимагати значних знижок", - заявив інформатор.

Наразі газопровід "Сила Сибіру 2" є однієї з головних "надій" Росії з точки зору подолання економічної кризи, яка поглибилася у РФ через західні санкції. Однак, схоже, темпи будівництва проекту будуть повільнішими, ніж розраховувала Москва.

"Будівництво одного з ключових російських газових проектів, покликаного забезпечити фінансове "рятівне коло" для РФ за кордоном, швидше за все, буде повільнішим, ніж очікувалося, оскільки Китай намагається використати свою "позицію на переговорах", - пише газета.

Президент Росії Володимир Путін перебуває під величезним тиском через вимоги свого "партнера" Сі Цзіньпіна. Адже продовжити будівництво на його умовах - "болісно" для Росії, водночас відмова від реалізації проекту також призвете до значних втрат газу і фінансових збитків для РФ.

Газопровід "Сила Сибіру-2" - скільки газу качатимуть до Китаю

Очікується, що після завершення будівництва, газопровід "Сила Сибіру-2" дозволить Росії щорічно перенаправляти з Європи на північ Китаю 50 мільярдів кубометрів (1,8 трильйона кубічних футів) природного газу. Прогнозовану експортну потужність проекту деякі експерти прирівнюють до потужності німецько-російського газопроводу "Північний потік" (до його підриву Росія могла качати приблизно 55 мільярдів кубометрів природного газу магістральним маршрутом газопроводу до Німеччини).

Передбачалося, що нитки "Сили Сибіру-2" прокладуть поблизу кількох міст Східного Сибіру через регіон Бурятії, на південь від озера Байкал, аж до монгольського кордону в районі Наушки. Раніше у РФ стверджували, що планують завершити будівництво проекту до 2029 року.

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