Якщо указ Путіна про примусовий продаж валюти скасують після виборів, рубль відновить падіння аж до позначки 120 за долар.

У понеділок, 30 жовтня, уряд РФ вніс до держдуми законопроект, який зобов'яже російських топ-експортерів звітувати перед Центробанком РФ про валютні активи за кордоном. Таким чином планується збільшити фінансовий контроль і зменшити дефіцит іноземної валюти, повідомляє видання The Moscow Times.

"Російська влада продовжує посилювати контроль за валютними операціями великих компаній, щоб стабілізувати рубль до президентських виборів і взяти під контроль стрімке зростання інфляції", - пише видання.

Згідно з документом, який набуде чинності 1 січня, під обов'язкове розкриття потраплять, зокрема, "тіньові" запаси валюти, які великий бізнес тримає на рахунках іноземних дочірніх структур.

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За оцінками Bloomberg Economics, тільки за 2022 рік російські компанії накопичили за кордоном близько $80 млрд сировинної виручки, яку воліли не заводити в РФ. Запаси валюти на корпоративних рахунках у російських банках при цьому скоротилися на третину - зі $174,9 млрд перед початком війни до $117 млрд на 1 червня 2023 року.

"Розкриття інформації про валютні запаси "дочок" експортерів потрібне для встановлення можливості більш повного охоплення оцінки валютних ризиків в умовах дії обмежувальних заходів з боку "недружніх" держав щодо Російської Федерації", - продовжує видання.

Зазначається, що після стрибка курсу долара вище 100 рублів російська влада спочатку негласно, а потім президентським указом зажадала від російських експортерів продавати більше валюти на біржі, щоб підтримати рубль, який увійшов до топ-3 найслабших валют світу.

З жовтня від 43 найбільших нафтогазових, металургійних, хімічних та зернових компаній вимагають розміщувати не менше 80% валютної виручки в російських банках, а потім продавати не менше 90% цього обсягу на внутрішньому ринку. При цьому зарахування іноземної валюти можливе протягом 60 днів, а подальший продаж ще протягом двох тижнів.

Відповідний указ президента Росії діє до березня 2024 року і його мета - тримати долар нижче за тризначну позначку протягом цього часу.

"Валютний контроль принесе на ринок $2-3 млрд на місяць, і це дозволить закрити дефіцит валюти, що сформувався останніми місяцями, але якщо указ скасують після виборів, рубль відновить падіння - аж до позначки 120 за долар", - пише видання.

Падіння рубля - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2023 року російський рубль увійшов до трійки найслабших валют світу. За сім місяців 2023 року рубль втратив відносно долара 57%.

14 серпня долар у Росії коштував вище за відмітку в 101 рубль, а євро - на рівні 111 рублів. Більше падіння було зафіксоване лише в березні 2022 року, коли рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

У вересні рубль знову обвалився. Проте керівництво країни-агрессора запевняло, що це не є проблемою для Росії. За перший тиждень жовтня російський рубль двічі подолав символічний поріг в 100 одиниць за долар. Зараз за один долар можна придбати 93 рубля.

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