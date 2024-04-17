Пенсії перерахували для 654 тис. працюючих пенсіонерів.

З 1 квітня в Україні, відповідно до чинного законодавства, здійснюється автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів за стаж, набутий протягом останніх двох років. Про це повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

"Нагадаємо, що розмір пенсії залежить не тільки від розміру заробітної плати, а й від страхового стажу (тобто періоду, протягом якого людина сплачує Єдиний страховий внесок – ЄСВ). Оскільки з часом – коли людина працює – страховий стаж у пенсіонера збільшується, то і розмір пенсії має також збільшуватись. Тому 1 квітня пенсії працюючим пенсіонерам перераховують", – пояснили у міністерстві.

Зазначається, що розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально, залежно від тривалості страхового стажу і заробітної плати (доходу), з якої обчислюється пенсія.

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При цьому особисто звертатися для проведення перерахунку нікуди не потрібно: він відбувається автоматично, за даними, які містить Державний реєстр застрахованих осіб.

За даними Мінсоцполітики, цьогоріч перерахунок пенсій з урахуванням збільшеного стажу відбувся для 654 тисяч працюючих пенсіонерів. Це близько 6,2% від їх загальної кількості.

"Звертаємо увагу, що виплата підвищених пенсій відбудеться у червні 2024 р. (з урахуванням підвищення за квітень та травень). Це пов'язано з тим, що перерахунок можливий після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату ЄСВ за 1 квартал. А такі звіти будуть подаватися по травень", – йдеться у повідомленні.

Підвищення пенсій в Україні

Як писав УНІАН, з 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу.

З 1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій. Розмір підвищення виплат склав 8%. Середній розмір підвищення склав 322 грн, а середня пенсія зросла до 5 717 грн.

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