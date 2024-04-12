З початку року кількість пенсіонерів скоротилась.

Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні складав 5743,27 грн, що на 358,02 грн більше, ніж було на початку року (5385,25 грн). Водночас кількість пенсіонерів скоротилась майже на 30 тис. осіб – з 10,52 млн на початку січня до понад 10,15 млн пенсіонерів на початку квітня. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Наразі найвищі пенсії виплачують мешканцям міста Києва – в середньому 7847,68 грн. Також в першу трійку увійшли Рівненська та Донецька області з 7205,37 грн та 7017,36 грн відповідно. Найнижчі виплати отримують пенсіонери Тернопільської області – в середньому 4399,66 грн. Також внизу списку розмістились Чернігівська (4597,56 грн) та Закарпатська (4615,87 грн) області.

Найбільша частка пенсіонерів отримують виплати до 3000 грн. Таких налічується майже 2,73 млн осіб, або 26,8% від загальної кількості. Середній розмір пенсій в цьому сегменті складає 2761,58 грн. Найменше пенсіонерів отримають виплати від 10 000 грн – майже 1,23 млн осіб, або 12,1% (середній розмір виплати – 15 268,49 грн).

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Пенсії в Україні

З 1 квітня пенсії автоматично перерахували пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу. Також це стосуються громадян, які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки.

З 1 березня було проведено індексацію пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

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