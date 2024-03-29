Перераховані суми пенсіонери зможуть отримати тільки в червні.

З 1 квітня пенсії автоматично перерахують пенсіонерам, які після призначення або попереднього перерахунку продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу. Також це стосуються громадян, які відпрацювали менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки. Про це повідомила прес-служба ПФУ.

Зазначається, якщо на 1 березня 2024 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з його урахуванням. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого обчислено пенсію при її призначенні чи перерахунку. Якщо доцільно, може враховуватись в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після призначення/попереднього перерахунку пенсії.

Водночас показник середньої зарплати (доходу), який було враховано під час призначення або перерахунку пенсії, не змінюється.

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Якщо після призначення пенсії на 1 березня 2024 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється не раніше як через два роки після її призначення або попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу. Заробітна плата для обчислення пенсії не змінюється.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам – 1 квітня 2024 року. Водночас перерахунок буде проведено після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійдуть відомості про сплату єдиного внеску за І квартал 2024 року (строк подачі звітів – до 10 травня).

Тобто орієнтовно в червні пенсіонери, яким буде проведено перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня, підкресли в Пенсійному фонді.

Пенсії в Україні

Раніше УНІАН писав, що деякі категорії пенсіонерів можуть отримати грошову допомогу. Частині пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

З 1 березня 2024 року в Україні відбулась індексація пенсій, підвищення розмірів мінімальних пенсій по інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

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