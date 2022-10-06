Україна вдячна ЄС за важливий крок солідарності, водночас очікує, що санкційний тиск на агресора триватиме.

Втрати російської економіки від восьмого пакету санкцій, який затвердив Європейський Союз, складуть не менше 7 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Ухвалено рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти. Заборона на імпорт з РФ напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінних каменів, кольорових і дорогоцінних металів і деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро. Розширення заборон щодо використання криптовалют, що допомагало обходити санкції. Заборона надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг з ІТ та юридичних консультацій", - написав він.

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За його словами, Україна вдячна ЄС за важливий крок солідарності, разом з тим очікує, що санкційний тиск на агресора триватиме.

"Потрібно повне відключення всіх російських і білоруських банків від SWIFT, введення повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС в російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян", - написав він.

Восьмий пакет санкцій ЄС:

28 вересня Єврокомісія запропонувала новий восьмий за рахунком пакет санкцій проти Росії у зв'язку з проведенням псевдореферендумів і спробою анексії території України.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "продавив" свої вимоги за новим пакетом антиросійських санкцій, а саме відмова від обмеження ціни на російську нафту, а також домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляти, що запропонований Єврокомісією восьмий пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни проти України.

6 жовтня 2022 року Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. У пакеті передбачено й обмеження цін на нафту.

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