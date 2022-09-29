Глава МЗС закликає Євросоюз вдарити по президенту РФ Володимиру Путіну якомога сильніше, аби зупинити його.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що запропонований Єврокомісією восьмий пакет санкцій не відповідає рівню путінського загострення війни проти України.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter.

"Запропоновані елементи майбутнього санкційного пакету ЄС стосовно Росії не відповідають маштабу путінського загострення і загрозі, які він становить для Європи і усього світу. Ми заохочуємо ЄС вдарити по Путіну сильніше для того, аби зупинити його. Це важливий момент", - заявив Кулеба.

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Восьмий пакет санкцій проти РФ: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель представили пропозицію щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Боррель розповів, що перша частина нового санкційного пакета стосується внесення у список обмежувальних заходів фізичних і юридичних осіб.

"Безпосередньо у відповідь на останнє російське загострення - наприклад, призов 300 тис. солдатів на війну - ми пропонуємо схвалити додаткові обмежувальні заходи проти тих осіб, які підтримують, сприяють або отримують вигоду від вторгнення в Україну", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС відзначив, що санкції пропонується запровадити проти тих осіб, які причетні до російської окупації і незаконної анексії територій України. Йдеться про представників російської маріонеткової влади у Донецьку, Луганську, Херсоні і Запоріжжі та інших осіб, які організували і сфальсифікували фіктивні "референдуми" на цих окупованих територіях України.

Також пропонується запровадити санкції проти високопосадовців міністерства оборони РФ. "Тих, хто підтримує російські збройні сили шляхом забезпечення їх армійською технікою і зброєю, у тому числі ракетами та літаками-винищувачами, і бере участь у вербуванні 300 тисяч солдатів", - заявив Боррель.

Крім того, пропонується запровадити санкції проти тих осіб, які поширюють дезінформацію про війну.

Боррель додав, що ще санкції будуть запроваджені проти економічних суб'єктів, не обов'язково російських, але які допомагають Росії обходити санкції.

"Також важливо відзначити, що ми розширюємо географічне охоплення обмежень на Донецьку і Луганську області, які застосовуються стосовно Криму і були запроваджені на початку року. Вони поширюватимуться на усі не контрольовані урядом України території, у тому числі на Запорізьку і Херсонську області, які не є частиною Донбасу і не були частиною попередніх рішень", - наголосив Боррель.

Водночас, фон дер Ляєн додала, що Євросоюз налаштований ще більше ізолювати і завдати удару по російській економіці. Зокрема, пропонується запровадити нові заборони на імпорт російських товарів. "Це унеможливить потрапляння російських товарів на європейський ринок і позбавить Росію додаткових 7 млрд євро доходу", - наголосила президент ЄК.

Ще пропонується розширити список продуктів, які більше не зможуть потрапити на російський ринок. Мета цих заходів полягає у тому, аби унеможливити отримання воєнним комплексом Кремля ключових технологій. Йдеться про додаткову авіапродукцію, електронні компоненти та спеціальні хімічні речовини.

"Ми також пропонуємо додаткові заборони на надання європейських послуг Росії і заборону громадянам країн Євросоюзу обіймати посади у керівних органах російських державних підприємств", - заявила президент ЄК.

Вона сказала, що у новому пакеті буде закладено правове підґрунтя для запровадження обмеження ціни на російську нафту для третіх країн.

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