У пакеті передбачено й обмеження цін на нафту.

Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив керівник офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії, включаючи "стелю цін" на нафту. Це чудово, будемо братися за газ. Дотискаємо Росію", - написав він.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти.

Також запроваджена заборона на імпорт з Росії напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінних каменів, кольорових і дорогоцінних металів і деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе не менше 7 млрд євро.

Введено заборону надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг з ІТ та юридичних консультацій.

Восьмий пакет санкцій ЄС - що відомо

Ще 28 вересня Єврокомісія запропонувала новий восьмий за рахунком пакет санкцій проти Росії у зв'язку з проведенням псевдореферендумів і спробою анексії території України.

При цьому прем'єр-міністр Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт "продавив" свої вимоги за новим пакетом антиросійських санкцій, а саме відмова від обмеження ціни на російську нафту, а також домоглася виключення ядерної енергетики з нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що запропонований Єврокомісією восьмий пакет санкцій не відповідає рівню загострення війни проти України.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня постійний представник Литви при Євросоюзі Арнольдас Пранцкявічюс заявив, що восьмий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації передбачає встановлення обмежень цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро.

Також санкції введуть проти 35 нових фізичних осіб і компаній, які залучені у війну, проведення фіктивного референдуму на окупованих територіях і пропаганду.

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