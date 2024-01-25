За базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд доларів.

Міжнародна фінансова підтримка України у 2024 році зберігатиметься, хоча й у менших обсягах, що дасть змогу утримувати міжнародні резерви на високому рівні та забезпечувати курсову стійкість. Про це повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час брифінгу.

"Завдяки зовнішній підтримці та послідовній політиці НБУ міжнародні резерви України у 2023 році зросли на 42% та сягнули 40,5 млрд дол. Міжнародна допомога залишатиметься основним джерелом припливу капіталу в країну й надалі. Незважаючи на затримки з надходженням міжнародної допомоги на початку року, очікується, що її ритмічність буде відновлена у найближчі місяці", - сказав Пишний.

Він зазначив, що за базовим сценарієм прогнозу НБУ, Україна у 2024 році отримає близько 37 млрд дол. США у вигляді зовнішніх кредитів і грантів.

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Також голова НБУ підкреслив, що в міру очікуваного зниження безпекових ризиків у наступні роки Україна відновлюватиме здатність до самостійного фінансування власних потреб, тож обсяги офіційного зовнішнього фінансування поступово зменшуватимуться (до близько 25 млрд дол. у 2025 році і 12 млрд дол. у 2026 році).

"Водночас цієї допомоги вистачатиме для підтримання достатнього рівня міжнародних резервів. Прогнозується, що їхній обсяг коливатиметься в межах 37–42 млрд дол. впродовж 2024–2026 років і буде достатнім для забезпечення курсової стійкості. Разом із внутрішніми ринковими залученнями міжнародна підтримка також дасть змогу профінансувати все ще значні фіскальні потреби уряду", - сказав Пишний.

Міжнародна фінансова допомога

Раніше голова Нацбанку Андрій Пишний зазначав, що критична залежність України від міжнародної фінансової допомоги залишається і не потрібно применшувати значення цього джерела. Адже Україна через повномасштабне вторгнення Україна втратила третину ВВП, 20% території, а міграційний потік став найбільшим з часів Другої світової війни.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці грудня 2023 року висловлював впевненість, що Україна отримає необхідне фінансування у 2024 році, але є питання щодо своєчасності та ритмічності надходжень. У зв’язку з цим можуть виникнути ризики у перші два місці 2024 року.

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