Резерви зросли завдяки валютним надходженням від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2024 року становили 40,51 млрд дол. У грудні 2023 року вони зросли на 4,4% порівняно з листопадом завдяки надходженням від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Нацбанком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Загалом динаміку резервів у грудні 2023 року визначала низка чинників. Це, зокрема, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,546 млрд доларів від міжнародних партнерів. За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті при цьому було виплачено 708,2 млн дол.

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Також динаміку резервів визначали операції Нацбанку на валютному ринку України. Регулятор продав 3,559 млрд дол. та викупив до резервів 6,1 млн дол. Отже, чистий продаж валюти НБУ в грудні становив 3,553 млрд дол. США, збільшившись у 1,4 раза порівняно з листопадом.

"Зростання інтервенцій НБУ з продажу валюти минулого місяця пов'язане насамперед із сезонним чинником, зокрема через активізацію бюджетних видатків наприкінці року", – пояснили в НБУ.

Також регулятор зазначив, що упродовж 2023 року міжнародні резерви України збільшилися на 42%.

"Минулого року Україна отримала безпрецедентну світову фінансову підтримку. На рахунки уряду в НБУ надійшло близько 42,7 млрд дол. Найбільша фінансова допомога надійшла від Європейського Союзу – 19,7 млрд дол., через трастовий фонд Світового банку – 16,4 млрд дол., від МВФ – 4,5 млрд дол. та Канади – 1,8 млрд дол.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Золотовалютні резерви України

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України становили 38,785 млрд доларів. У листопаді вони знизилися на 0,5%, або $188 млн.

У липні 2023 року золотовалютні резерви сягнули 41,72 млрд доларів, тоді вони вдруге поспіль оновили рекордний показник за всю історію незалежності України.

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