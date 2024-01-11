Інвестори зможуть отримати доступ до токенів через традиційні брокерські рахунки.

Американські регулятори вперше схвалили біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги в четвер, 11 січня, пише Bloomberg.

Зазначається, що це стало знаковою подією для сектору цифрових активів вартістю близько 1,7 трильйона доларів, що розширить доступ до найпопулярнішої криптовалюти.

Біткоїн-ETP дозволяють інвесторам отримати доступ до токенів через традиційні брокерські рахунки, а не через криптовалютні стартапи, які опинилися під пильною увагою уряду після низки скандалів і банкрутств.

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Схвалення означає рідкісний відступ SEC після боротьби, що тривала більше 10 років, відколи Тайлер і Кемерон Вінклвосс вперше запропонували біткоін-ETF в 2013 році, вказують журналісти.

"Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю певними спотовими акціями біткоїн-ETP, ми не схвалювали і не підтримували біткойн. Інвесторам слід зберігати обережність щодо безлічі ризиків, пов'язаних з біткоїном і продуктами, вартість яких прив'язана до криптовалюти", – заявив голова SEC Гері Генслер.

Регулятор, який довгий час протистояв затвердженню біткоїн-ETP, заявляв, що жодна регульована біржа не в змозі адекватно контролювати торгівлю біткоїнами, щоб виявляти шахрайство і маніпуляції.

Рішення було прийнято на наступний день після того, як на сторінці SEC в X з'явився неправдивий допис, в якому стверджувалося, що агентство вже схвалило ETF. Згодом регулятор заявив, що акаунт був скомпрометований і це призвело до значних коливань ціни біткоїна.

Після офіційного схвалення біткоїн ненадовго перевищив позначку $47,000. Станом на 12:42 він торгувався на рівні $46 480.

Менеджер інвестиційних активів Bitwise прогнозував, що схвалення цього року біткоїн-ETF спричинить здорожчання криптовалюти до $80 000.

Зростання біткоїна

Головна криптовалюта, яка впала на 64% у 2022 році, зросла більш ніж удвічі у 2023 році, значною мірою через спекуляції на тему того, що SEC врешті-решт схвалить ETF.

Станом на 9 січня ціна біткоїна піднялася вище 47 тис. доларів. Це сталося вперше з квітня 2022 року. Причина – регулятори США готові схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи.

В Україні планують запровадити податок на криптовалюту. Відповідний проект закону вже зареєстровано у Верховній Раді.

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