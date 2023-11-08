У проекті закону зазначено, що в Україні є недосконалим законодавство про віртуальні активи.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує обкладати податком операції з криптовалютою.

Відповідний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" (№ 10225) було зареєстровано в парламенті учора, 7 листопада. Ініціатором є депутат від "Слуги народу" Олександр Сова.

"Метою проекту є запровадження легального та працюючого ринку з віртуальних активів в Україні та визначення правил їх оподаткування", - сказано в пояснювальній записці до законопроекту.

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Там зазначається, що в Україні є недосконалим законодавство про віртуальні активи. Зокрема, відсутнє чітке визначення та класифікація віртуальних активів, що ускладнює їх правове регулювання, немає єдиного органу, який би здійснював нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів ринку віртуальних активів. Крім цього, відсутній спеціальний податковий режиму для оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами, що призводить до подвійного оподаткування або ухилення від сплати податків.

Проектом закону пропонується, зокрема, запровадити механізм оподаткування податком на прибуток підприємств віртуальних активів, а також запровадити механізм оподаткування ПДФО віртуальних активів.

Віртуальні активи в Україні

У грудні 2020 року Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи (так званий закон про біткоїн), який передбачав законодавче врегулювання ринку таких активів.

У вересні 2021 року парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроект про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку цифрових активів. Президент Володимир Зеленський тоді ветував закон та повернув його на доопрацювання з власними пропозиціями.

У лютому 2022 року Верховна Рада повторно, після вето президента, прийняла за основу і в цілому закон про віртуальні активи. Закон передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

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