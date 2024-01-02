Інвестори очікують на рішення американського регулятора цінних паперів щодо схвалення спотових біткоїн-ETF.

У вівторок, 2 січня, ціна найпопулярнішої криптовалюти сягнула 21-місячного піку в $45 532. Біткоїн перевищив позначку в $45 000 вперше з квітня 2022 року, пише Reuters.

Минулого року біткоїн зріс на 156%, що стало найвищим річним показником з 2020-го. Однак вартість цієї криптовалюти все ще залишається далекою від рекордного максимуму в $69 000 від листопада 2021 року.

Журналісти зазначають, що основна увага інвесторів зосереджена на тому, чи скоро американський регулятор цінних паперів схвалить спотові біткоїн-фонди ETF, які відкриють ринок для мільйонів інвесторів і залучать мільярдні інвестиції.

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Зазначається, що за останні роки Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила кілька заявок на їх запуск, аргументуючи це тим, що ринок криптовалют є вразливим до маніпуляцій. Однак в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регулятори готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотовых биткоїн-ETF.Очікується, що рішення буде прийнято на початку січня.

Спотовий біткоїн-ETF – це відкритий фонд, який може випускати або викуповувати акції залежно від попиту.

Ринок криптовалют

У 2022 році спостерігався крах усіх основних криптоактивів. Однак у 2023-му відбулось відновлення для біткоїна. На початку року токен коштував $16,5 тис.

Криптобіржа Binance припинить підтримувати російський рубль при операціях p2p. Це торкнеться таких торгових пар рубля як USDT (Тетер), BTC (біткоїни), First Digital USD, Binance Coin, ETH (ефір), Binance USD, а також пари рубль — рубль.

Водночас в Україні можуть запровадити податок на криптовалюту. Відповідний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" було зареєстровано в парламенті 7 листопада.

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