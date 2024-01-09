Інші невеликі криптовалюти та акції криптокомпаній також піднялися в ціні.

Станом на 9 січня ціна Bitcoin піднялася вище 47 тис. доларів. Це сталося вперше з квітня 2022 року. Причина – регулятори США готові схвалити біржові фонди, які вперше інвестують безпосередньо в цифрові активи, пише Bloomberg.

Головна цифрова валюта зросла на 6,2%, до 47 007 доларів, що є найбільшим внутрішньоденним зростанням з 15 листопада. Торік Bitcoin зріс майже на 160% в очікуванні, що Комісія з цінних паперів і бірж США схвалить заявки. У листопаді 2021 року токен досяг історичного максимуму в майже 69 000 доларів США.

"Посилення Bitcoin майже напевно є відповіддю на дуже високу ймовірність того, що ми побачимо спотове схвалення ETF цього тижня", – сказав співзасновник і головний операційний директор криптохедж-фонду Alt Tab Capital Грег Моріц.

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Крім того, повідомлялося й про інші невеликі криптовалюти, які подорожчали найбільше: Ethereum зріс приблизно на 3,8%, а Cardano, Solana's SOL і Polkadot – на 7-9%. На Bitcoin припадає трохи більше половини ринкової капіталізації криптовалюти в 1,7 трильйона дол.

Зазначається, що акції так званих криптокомпаній переважно подорожчали. Найбільша криптовалютна біржа США Coinbase Global зросла приблизно на 2,3%, а майнери Bitcoin Marathon Digital і Riot Platforms виросли більш ніж на 7%. Виробник програмного забезпечення MicroStrategy, який служив проксі-сервером для багатьох інвесторів, які хочуть отримувати доступ до Bitcoin, впав приблизно на 1,2%.

Ринок криптовалют

У 2022 році спостерігався крах основних криптоактивів. Однак у 2023-му відбулось відновлення біткоїна. На початку року токен коштував $16,5 тис. При цьому вже в січні 2024 року біткоїн перевищив позначку в $45 000.

В листопаді 2023 року стало відомо, що в Україні можуть запровадити податок на криптовалюту. Відповідний проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання обороту віртуальних активів в Україні" було зареєстровано в парламенті 7 листопада.

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