Найбільша криптовалюта світу поки не показує ознак уповільнення.

У понеділок, 11 березня, біткоїн сягнув нового рекордного максимуму, перетнувши позначку в 70 тисяч доларів. Як повідомляє Reuters, зростання найбільшої криптовалюти поки не показує жодних ознак уповільнення.

Зазначається, що криптовалюта підвищилася завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди біткоїнів, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

Стрімкий ріст біткоїна: що відомо

Ще у 2021 році біткоїн наблизився до рекордної позначки у 69 000 доларів. Проте, вже у 2022 році відбувся обвал криптовалют. Відновлення розпочалось у 2023 році.

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Пізніше, на початку 2024 року американські регулятори вперше дозволили Bitcoin-ETF, схваливши таким чином біржові фонди, що інвестують в біткоїн. Це вважається ключовою подією для сектору цифрових активів. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) тоді дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги. Боротьба за схвалення Bitcoin-ETF тривала понад десять років.

Спотовий біткоїн-ETF (exchange-traded fund - біржовий інвестиційний фонд) є інвестиційним інструментом, що дозволяє людям інвестувати у біткоїни, не купуючи їх безпосередньо. Так, для операцій з криптоактивами користувач може просто купити частку через брокера у біржовому інвестиційному фонді, який торгує біткоїнами. Тому раніше УНІАН розповів, чи вдалий зараз час заробляти на криптовалютах.

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