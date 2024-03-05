Вартість криптовалюти перевищила рекордне значення листопада 2021 року.

У вівторок, 5 березня, ціна біткоїна піднімалась до більш ніж 69 208 доларів, перевищивши історичний максимум від листопада 2021 року у 68 999 доларів США. Потім вартість знову знизилась. Про це свідчать дані CoinDesk.

"Ціна біткоїна (BTC) встановила рекорд, піднявшись вище 69 000 доларів США на криптовалютній біржі Coinbase. Цей рівень перевищує вартість від 10 листопада 2021 року", – зазначається у повідомлені.

Зазначається, що ймовірним каталізатором такого історичного зростання стала масова хвиля купівлі криптовалюти спотовими фондами ETF, які нещодавно затвердили у США.

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"Криптовалюти зараз використовуються як альтернатива використанню золота, коли ринки прагнуть захиститися від підвищених ризиків, вищих процентних ставок. Тож не дивно, я думаю, що коли ви бачите зростання ціни на золото, криптовалюти роблять те саме", – зазначив головний економіст Equiti Capital Стюарт Коул, пише Reuters.

Аналітики кажуть, що біткойн також виграв перед квітневим так званим халвінгом – процесом, який відбувається кожні чотири роки, під час якого швидкість випуску токенів,а також винагороди майнерам скорочуються вдвічі.

Так, пропозиція біткоїнів обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто.

Стрімкий ріст біткоїна

У 2021 році біткоїн впритул наблизився до позначки у 69 000 доларів, що було історичним максимумом вартості популярної криптовалюти. Однак уже в 2022-му відбувся обвал криптовалют. Відновлення почалось у 2023 році.

Раніше УНІАН писав, що найбільша за ринковою капіталізацією криптовалюта біткоїн на шляху до свого найбільшого місячного приросту за більш ніж три роки, який викликаний стрімким надходженням готівки в біржові фонди.

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