Злети та падіння Біткоїна: чи вдалий зараз час заробляти на криптовалютах

Головна криптовалюта світу - біткоїн - стрімко зростає, сягаючи максимальних значень з грудня 2021 року. Чим спричинений цей злет, та чи вдалий зараз час інвестувати у криптоактиви - розбирався УНІАН.

З самого початку року біткоїн перебуває на підйомі. У першій половині січня 2024 року найдорожча криптовалюта світу сягнула свого 21-місячного піку та перевищила позначку в понад 47 тисяч доларів США. Зростання біткоїна потягнуло за собою й інші криптоактиви. Так, на цьому тлі друга за капіталізацією криптовалюта Ethereum оновила свій максимум з травня 2022 року, пробивши позначку в понад $2,6 тисяч.

Зростання відбулось на тлі новин про відкриття спотових криптовалютних ETF (exchange-traded fund - біржовий інвестиційний фонд). Спотовий біткоїн-ETF – це інвестиційний інструмент, який дозволяє людям інвестувати у біткоїни, не купуючи їх безпосередньо, а отже для операцій з криптоактивами не потрібно володіти спеціальними технічними навичками чи знаннями. Замість цього, користувач тепер може просто купити частку через брокера у біржовому інвестиційному фонді, який торгує біткоїнами.

Наразі покупець має змогу придбати один лише Bitcoin (ВТС) через 11 біржових фондів. Втім, вже скоро можливе схвалення інвестування через брокерів й у другу за капіталізацією криптовалюту - Ethereum.

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Прихильники цифрових активів стверджують, що ці рішення дозволять відкрити ринок для мільйонів нових інвесторів і залучити мільярдні інвестиції.

Втім, пару тижнів потому, після різкого стрибку криптоактиви пішли на спад, і біткоїн навіть встиг ненадовго провалити психологічну відмітку у 40 тисяч доларів. Слідом за ним дещо "обвалилися" й інші криптовалюти. Такі коливання є характерною рисою криптовалют загалом та біткоїна зокрема.

"Є відома фраза на інвестиційному ринку: "Купляй на чутках, продавай на фактах". Зараз може відбутися дещо подібне. Хтось зараз спробує зафіксувати прибуток і продати частину біткоїнів. Ймовірно, що кошти інституційних інвесторів у вигляді ETF швидко викуплять цю просадку й ціна на біткоїн продовжить зростати", – прокоментував криптовалютні "америнканські гірки" фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

І він виявився правий - доволі швидко головна криптовалюта знову поновила свої позиції, перетнувши у середу, 14 січня, межу у 51 тисячу доларів – максимум з грудня 2021 року.

"BTC уперше з 2021-го перевищив позначку в $50 тисяч. Схвалення спотових BTC-ETF починає відображатися в ціні. Продовжилися рекордні припливи на крипторинок — плюс 1,1 мільярд за тиждень, загалом від початку року притік склав 2,6 мільярдів доларів", - аналізують події на криптовалютному ринку спеціалісти щотижневого економічного моніторингу Ukraine Economic Outlook.

Тож, схоже, зараз доволі вигідний час інвестувати у криптоактиви… Але як із ними полягають справи в Україні?

Популярність Bitcoin

Bitcoin – це найперша та найпопулярніша криптовалюта світу, що була винайдена ще у далекому 2009 році ніким не відомим Сатоші Накамото (це ім’я може бути псевдонімом, що приховує як одного творця, так і групу розробників). На початку дана криптовалюта коштувала лише пару центів і не привертала уваги економістів та бізнесменів. Тільки в 2013 році курс біткоїна вперше подолав позначку в тисячу доларів.

Загалом же, криптовалюти можна описати як віртуальну платіжну систему, що працює без посередництва банків. Спершу віртуальні активи стали дуже популярними серед осіб, що здіснювали незаконні операції – адже криптовалюти майже неможливо відслідити. Але згодом вони стали настільки популярними, що проникли буквально в усі сфери та легалізувалися.

Станом на сьогодні Bitcoin з ринковою капіталізацією в понад 900 млрд доларів (тобто, це сумарна вартість усіх доступних біткоїнів) входить в топ-10 найдорожчих активів планети. Перше місце в цьому рейтингу займає золото з капіталізацією 13,7 трлн доларів. На другому місці опинилася компанія Microsoft, третьому – Apple.

Україна не відстає від світового тренду – багато наших співвітчизників активно торгують криптовалютами, використовуючи їх як джерело додаткового доходу або фінансової "подушки безпеки".

"Ми бачимо позитивний тренд на ринку України, українці активно використовують криптовалюти для благодійності, переказів родичам за кордон, інвестицій та можливості переміщення капіталу", - повідомила УНІАН прес-служба криптовалютної біржі Binance.

За даними Financial Times, під час війни популярність криптодонатів для України стала найбільшою в її історії. Тільки за один рік війни більше 100 тисяч людей перерахували понад 212 млн доларів криптовалюти на гуманітарну та військову допомогу. Більшість пожертвувань були зроблені у біткоїнах та ефірі. За ці донати куплялися бронежилети, шоломи, зброя, безпілотники, а також різне медичне та радіообладнання.

"Порівняно з іншими країнами Україна є досить розвиненою в сфері криптоактивів. Наша країна має багатьох обізнаних людей, які торгують або просто мають криптогаманці. Тому Україна може стати певним хабом в галузі криптовалюти, як Дубай чи Великобританія. Але для цього потрібно багато чого зробити, в тому числі - на законодавчому рівні", - вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Операції з криптою в Україні

За словами експертів, попри те, що крипторинок має децентралізовану структуру, він не може повноцінно розвиватися, не будучи повноцінно легалізованим. А в Україні із цим є очевидні проблеми через відсутність прозорого та зрозумілого державного регулювання. Торгувати криптою в Україні не заборонено, але будь-які подібні операції досі сприймаються Національним банком та фінансовими організаціями як щось незрозуміле та таке, що потребує особливого контролю.

Багато гравців українського крипторинку скаржаться на масові випадки, коли банки блокують картки користувачів, які активно здійснюють Р2Р перекази грошей з картки на картку, що передбачають обмін криптовалют на звичайні, традиційні гроші. В чому полягає сутність таких переказів? Наприклад, користувач володіє 100 USDT (Tether – це криптовалюта, яка прив’язана до ціни долара США. Один токен має дорівнювати вартості одного долара) і хоче обміняти їх на українську гривню. Якщо іншій людині потрібно купити 100 USDT, і він має для цього відповідну суму в гривні, то він відправляє гривні користувачеві А, і користувач А переводить 100 USDT на криптогаманець користувача Б.

"Я займався Р2Р трейдингом на біржі. І тут приходить лист з повідомленням, що мій банк розриває зі мною ділові відносини. З мого боку не було ніяких шахрайських дій, я можу все прозвітувати і показати. Це просто внутрішні перекази, в підтвердження цьому є прізвища, суми і номера карток на біржі. Це чомусь ще не дуже законно в Україні. Але ж ми, навпаки, розвиваємо економіку країни", - ділиться з УНІАН своїм досвідом криптогравець Олександр.

Експерти підтверджують, що блокування банками карток громадян через деякі операції з криптовалютами дійсно мають місце. При цьому підстави для такого блокування можуть бути будь-якими: від не підтвердження походження коштів на рахунках та звинувачень у шахрайстві до присвоєння операціям високого ступеня ризику та порушення правил банку. При цьому суми, через які відбуваються блокування, можуть бути різними.

"Ми бачили це неодноразово, і такі дії є закономірним результатом консервативного ставлення Національного Банку до криптовалют та блокчейну в принципі. Доки не буде прийнято регулювання - нічого не зміниться. Для всіх гравців, зокрема для банків, мають бути встановлені зрозумілі та прозорі правила", - зазначають у Binance.

Регуляція криптовалют в Україні

Як пояснює адвокат та керівник Харківського офісу юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Андрій Литвин, відсутність регуляції крипторинку спеціальним законодавством призводить до зловживань та виникнення непорозумінь з державними органами.

"Навіть за відсутності норм права, які б регулювали оподаткування саме операцій з віртуальними активами, особа, яка отримує дохід від таких операцій, має сплачувати податки, - зазначає адвокат. - Той же, хто податків не сплачує, отримує проблеми з податковою та правоохоронцями - це стосується великих гравців. Що ж до громадян, то за них держава просто не бралась по-справжньому, адже від обов’язку декларувати доходи та сплачувати податки їх ніхто не звільняв".

Сьогодні через відсутність правових механізмів криптокомпанії не можуть реєструвати власний бізнес в Україні. А державний бюджет недоотримує мільярди доларів податкових надходжень.

Усі ці законодавчі прогалини необхідно "заповнити". Першою за цю задачу взялась Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), що спільно з фінансовим комітетом Ради та компанією Ernst and Young розробили законопроект, яким пропонувалося обкладати усі операції з криптоактивами 18% податку на прибуток та 1,5% військового збору (разом – 19,5%). Але цей законопроект нарвався на шквал критики від гравців ринку.

У свою чергу, Міністерство цифрової трансформації запропонували альтернативну версію документу, згідно з якою ставки оподаткування для фізосіб протягом перших п’яти років мали становити 5%, протягом наступних п’яти – 9%, а після восьми – 18%. Також пропонувалися особливі умови оподаткування для юридичних осіб.

Проте, судячи з усього, ані закон Мінцифри, ані закон НКЦПФР у такому вигляді ухвалені не будуть. Замість цього в парламенті розроблятимуть доопрацьовану компромісну версію.

"ВРУ планують створити робочу групу, щоб опрацювати компромісний варіант регулювання та подати його вже від парламенту. Паралельно, у новому меморандумі з МВФ йдеться про те, що відсутність регулювання ринку віртуальних активів може нести ризик нестабільності цін та ефективності монетарної політики", - повідомили в Binance та висловили сподівання, що весь процес прийняття законопроекту завершиться до кінця року.

Окрім податків, новий законопроект має дати визначення вітруальним активам в Україні та призвести законодавство у відповідність з європейськими стандартами.

Запуск та адекватне регулювання ринку віртуальних активів в Україні має призвести до появи в державі нового масштабного сектору цифрової економіки та, як наслідок, джерела додаткових надходжень до державного бюджету. Втім, наскільки активно розвиватиметься цей ринок, багато в чому залежить від того, до яких компромісів зможуть зрештою прийти наші законодавці, і чи зможуть вони дотримати баланс між стимулюванням потенційно прибуткової галузі та бажанням зібрати якомога більше податків.

Перспективи заробітку

Більшість людей використовують криптовалюти, у першу чергу, задля отримання додаткового доходу. Згідно з опитуванням найбільшої криптобіржі світу Binance, частка користвувачів платформи, що використовують віртуальні активи саме з такою метою, становить 45%. При цьому 19 відсотків опитаних вбачають у криптовалюті засіб для заощадження, а 9 процентів - використовують криптовалюту для захисту від інфляції. Також респонденти вказували, що основною мотивацією для використання крипти є "досягнення фінансової безпеки та незалежності".

Це свідчить про доволі високий рівень довіри до майбутнього розвитку криптовалют.

"В минулому році біткоїн та ефір стали найбільш вигідними інвестиційними активами. Вони якраз зростали в очікуванні додаткового припливу грошової ліквідності, яка буде далі штовхати ціну догори. Надалі дуже ймовірно ціна продовжить зростати. Втім, потрібно розуміти, що це залишається дуже ризикованою інвестицією. Особливо, якщо мова йде про інвестиції у менш капіталізовані криптовалюти", - пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Якщо ж ви тільки приглядаєтесь до криптовалют у бажанні інвестувати, але не знаєте, з чого почати, вам у нагоді можуть стати кілька порад:

вивчайте тематичну літературу про основні правила функціонування фондових ринків;

активно стежте за котируваннями цифрових активів на біржах та світовими новинами, аби вміти відстежувати та передбачати закономірності ринку;

інвестуйте виключно ті суми, із якими можете безболісно "розпрощатися" у випадку невдачі;

не дійте імпульсивно та не "зливайте" криптовалюти собі у великий збиток, адже рано чи пізно вартість активів, скоріше за все, відновиться.

Втім, інвестувати у криптоактиви чи ні – питання виключно особистого вибору та сміливості кожного. Адже такі високоризиковані операції підходять далеко не усім. На вартість криптовалют впливає цілий ряд як внутрішніх, так зовнішніх факторів, до яких, зокрема, можна віднести політику економічно розвинених країн, які можуть або посилювати, або ж, навпаки, послаблювати регуляцію ринку. Історія пам’ятає ряд прикладів, коли вартість того ж біткоїна кратно обвалювалась, завдаючи шалених збитків своїм інвесторам. Проте, ринок досі живе і наразі перебуває на підйомі, а тому, якщо вас цікавлять операції з активами з високою капіталізацією – зараз вдалий час спробувати свої сили.

Дмитро Петровський