Ціни кусаються: чому дорожчають харчі та що очікувати далі

Цінники на деякі продукти неприємно дивують українських покупців. УНІАН з’ясовував, що впливає на вартість продовольства та які будуть ціни, зокрема, на улюблені українцями сало та яйця.

Кривава російська війна проти українського народу нещадно б’є не тільки по містах і селах України, а й по наших гаманцях. Крім того, щоб думати як вберегти себе та близьких від ворожих ракет і дронів, українцям доводиться ще й дбати про продовольчу безпеку своєї сім’ї. Адже ціни на харчові продукти зростають, що спонукає нас підтягувати паски і переглядати свій раціон харчування.

За даними Державної служби статистики, споживча інфляція в Україні у вересні зросла до 24,6 відсотків. За рік піднялись ціни на всі основні групи харчових товарів, а овочі зазнали найбільшого здорожчання - на 85 відсотків.

Крім овочів зазнали подорожчання ще низка важливих для нас продуктів. Тож на які ще харчі доведеться розщедритись українцям?

Сільські жителі попри усі біди мали змогу цього сезону виростити непоганий врожай і зробити запаси овочів, фруктів та ягід. Це дозволить їм зекономити на купівлі цих продуктів. До того ж ті селяни, які мають в хліву власне господарство, зможуть також заощадити і не купувати м’ясо та яйця.

Більшою мірою зростання цін на харчі вдарить по фінансам містян, харчування яких залежить від цін та асортименту в супермаркетах та на ринках.

"На ціни в супермаркетах страшно дивитись. Добре, що у нас є дача і ми маємо змогу там садити город, тому запаслись картоплею, морквою та цибулею. Якби не власні запаси, то купувати це все в магазині було б не зовсім доступно", - розповіла кореспонденту УНІАН киянка Надія Петрівна.

Що дорожчає

Після кожного походу в магазин більшість українців лякає загальна сума на чеку. Бо завжди складається враження, ніби нічого не купив, а чимало коштів витратити довелось. А якщо звернути увагу окремо по категоріям продуктів, то стає зрозуміло, що наприклад, кусаються ціни на улюблений йогурт, а на звичну суму вже не купиш ту ж порцію м’яса.

"Категорія м’яса найбільш чутлива. Тому що по ній пішло здорожчання по всім видам продукції - по курятині, свинині і особливо по салу. Ріст цін з початку року склав близько 50 відсотків і буде продовжувати зростати. Наприклад, середні ціни на сало за останній місяць зросли на 15 відсотків. І в цілому по м’ясу зростання цін в середньому відбулось близько семи відсотків, порівняно з попереднім місяцем", - розповіла УНІАН керівниця громадської організації "Агрополітичний діалог "Аграрна рада" Інна Мєтєлєва.

За її словами, зростають ціни на хлібобулочні вироби, зокрема, зростає ціна на хліб приблизно до 10 відсотків щомісячно. Також стрімко здорожчали яйця - індекс зростання споживчих цін на цю категорію за останній місяць склав 30 відсотків.

Як повідомили експерти аналітичної платформи "Інфагро", виробники свіжих молочних продуктів планують збільшити вартість своєї продукції.

"Незважаючи на зниження темпів зростання продажів, виробники мають намір і далі піднімати ціни на свої продукти, пояснюючи це збільшенням вартості сировини. Проте суттєвим подорожчання все ж таки бути не повинне", - зазначили вони.

Чинники росту цін

На швидкий ріст цін на харчові продукти впливали певні фактори, які здебільшого спричинені війною Росії проти нашої держави.

"Що стосується м’яса, то воно здорожчало внаслідок скорочення поголів’я, знищення ферм, зокрема, на Сході. Також значна частина потужностей знаходиться на окупованих територіях та у зонах бойових дій", - підкреслила Мєтєлєва.

Щодо овочів, за словами експертки, вартість зберігання цієї продукції буде зростати з урахуванням цін на енергоносії, тому це вплине і на вартість продуктів. Також буде відчуватися вплив здорожчання пального і, відповідно, логістики.

"Що стосується хлібобулочних виробів, хліба, борошна, то зернових в цьому році зібрано достатньо, є перехідні залишки, тому зростання цін на ці продукти пов’язане також з вартістю енергоносіїв та пального, а не з нестачею сировини", - зазначила Мєтєлєва.

Як повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук, під кінець року очікується продовження послаблення гривні, що стане додатковим тиском на ціни на харчі.

"В період холодів корови менше дають молока, що також буде відображатися на ринку. Разом з тим є затратні частини, які несуть молочні ферми. Переважно всі комплектуючі, які виготовляються і задіяні під час процесу, це імпортні комплектуючі, які купуєш за долари. Тому в осінній період молочка може додати в ціні 10 відсотків, а в зимовий - 20-25 відсотків", - зазначив він.

Не все так погано

Разом зі стрімким подорожчанням окремих категорій продуктів є місце і для стабілізації цін та навіть їхнього зниження. Адже попри важкий кровопролитний супротив російським окупантам, Україна залишається однією з провідних аграрних країн, тому може повністю забезпечити своїх громадян продовольством.

Як прогнозують експерти Всеукраїнської аграрної ради, ціни на гречку можуть впасти до кінця осені, її вартість може скласти 50-60 грн/кг, проте головне - не створювати ажіотаж.

"Україна виростила врожай гречки на рівні 100-120 тисяч тонн, що повністю забезпечує потреби громадян. Враховуючи міграцію, завдання забезпечити нашу країну гречкою навіть перевиконано", - розповів Марчук.

Що стосується яєць, то на українському ринку їхня вартість повинна стабілізуватись в листопаді, як очікують в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

"Наразі оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 гривень за десяток. Проте уже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується", - повідомили у відомстві.

Початок холодів, ускладнення ситуації з енергоносіями та інші чинники вказують на нелегку цінову ситуацію на харчі. Тому нам слід приготуватись до збільшення витрат. Здорожчання не буде стрімким, проте все одно вплине на продовольчий кошик пересічного українця.

Водночас деякі харчові продукти, цінники на які останнім часом лякали, повинні найближчим часом дещо подешевшати. У будь якому випадку не потрібно створювати ажіотаж і призводити до нових цінових коливань.

Українцям в найближчі місяці потрібно буде підтягнути паски - це факт. Але ціни на продукти - це так мізерно, порівняно з тією ціною, яку ми платимо за свою незалежність.

Альона Кириченко