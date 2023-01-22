Скоро ціни на м'ясо в Україні стабілізуються, зазначив народний обранець.

Деякі ціни на продукти в Україні відчутно зростуть. Деякі харчові продукти, які при обробці вимагають багато енергоресурсів, можуть подорожчати на 10-12%.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук в ефірі телемарафону. "Продукти харчування, які при переробленні вимагають багато енергоносіїв, можуть дорожчати на 7-10-12%", - сказав він.

Водночас, додав Соломчук, Україна - сільськогосподарська країна, мільйони домогосподарств вирощують власну продукцію.

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За його словами, коли свіжа продукція з травня з’являється на полицях магазинів і базарів, то ціни падають і стабілізуються. Те саме, пояснив Соломчук, стосується м’яса, яке подорожчало на новорічні свята через збільшення попиту.

"В лютому м’ясо стабілізується, і зростати ціна на нього точно не має", - прогнозує депутат.

Вартість продуктів в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні за 11 місяців повномасштабної війни вартість борщу зросла на 21,22%, до майже ста гривень. Найбільше зросла вартість м’яса - на 63,67%.

За даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому зросли майже на 23%. Зростання споживчих цін на овочі становило 68,5%, рибу та продукти з риби - на 30,3%, хліб і хлібопродукти - на 29,7%. Ціни на харчові продукти в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби - на 17,4%.

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