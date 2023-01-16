Станом на 13 січня порція борщу на чотирьох осіб коштувала 99,2 грн.

В Україні за 11 місяців повномасштабної війни вартість борщу зросла на 21,22%.

Про це свідчить оновлений "індекс борщу" від експертів незалежного експертно-аналітичного центру BRDO.

"99,2 грн - стільки 13 січня 2023 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з 24 лютого 2022 року - 81,84 грн - ціна зросла на 21,22%", - підрахували аналітики.

За їхніми словами, всі інгредієнти борщу суттєво змінили ціну, а найбільше зросла вартість м'яса - на 63,67%.

"Відчутне здорожчання м'ясних продуктів наразі обумовлюється вартістю кормів, зменшенням поголів'я, а також проблемами в енергетичному секторі. Вони зокрема впливають на здатність виробників зберігати як сировину, так і готову продукцію", - повідомили експерти.

Вони зазначили, що далі за шкалою подорожчання - сметана (на 31,91%) та морква (26,48%). Натомість зменшилась ціна інших овочів - картоплі (32,08%), капусти (45,89%) та буряка (48,02%).

Ціни в Україні

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, ціни на товари і послуги в Україні у 2022 році в середньому виросли майже на 23%. Зростання споживчих цін у минулому році на овочі склало 68,5%, рибу та продукти з риби - на 30,3%, хліб і хлібопродукти - на 29,7%.

Ціни на продукти харчування в цілому зросли на 27,1%, на алкогольні напої та тютюнові вироби - на 17,4%.

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