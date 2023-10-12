Ситуація значно покращилася у порівнянні з прогнозами, які були на початку року

Валовий внутрішній продукт України за підсумками 2023 року зросте мінімум на 3%. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на відкритті Київського міжнародного економічного форуму .

"Минулого року економіка впала майже на 30%, ми втратили майже 30% ВВП, ми втратили 35% імпорту, інфляція склала 26%, виробництво (промислове) впало майже на 37%, дефіцит бюджету складав майже 20%. Сьогодні нам вдалося цю ситуацію вдалося розвернути… Ми розуміємо, що цього року ми отримаємо зростання ВВП в межах 3 і більше відсотків", - додав прем’єр.

Також він зазначив, що станом на сьогодні інфляція знаходиться на рівні 8-9%, і він переконаний, що до кінця року цей показник не буде вищим.

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Крім цього, прем’єр вказав, що цього року Україна отримає від партнерів 42 мільярди доларів прямого бюджетного фінансування у вигляді пільгових кредитів та грантів, і це без врахування іноземної військової підтримки та гуманітарної допомоги.

ВВП України під час повномасштабного вторгнення

Проект державного бюджету України на 2023 рік передбачав зростання реального ВВП на 4,6%.

У лютому 2023 року ЄБРР суттєво погіршив прогноз для України та очікував до 1% зростання цього року.

У свою чергу, Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки зазначив, що очікує зростання ВВП України за підсумками 2023 року на рівні 2%, хоча у квітні прогнозував падіння на рівні 3%.

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