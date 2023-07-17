Компанія Danone має намір вжити заходів для захисту своїх прав як акціонера.

Компанія Danone планує "вжити заходів" у відповідь на "націоналізацію" своїх російських активів, яку ініціював президент країни-агресора Володимир Путін, підписавши відповідний указ.

Як зазначається в повідомленні Danone, компанія має намір вжити заходів для захисту своїх прав як акціонера і "безперервності бізнес-операцій в інтересах всіх зацікавлених сторін, особливо співробітників". В даний час компанія Danone розслідує ситуацію.

"Компанія Danone прийняла до відома рішення російської влади про передачу Danone Росія під тимчасове зовнішнє управління російської влади", - зазначили в компанії, додавши при цьому, що це рішення не вплине на фінансовий прогноз Danone на 2023 рік.

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Danone в Росії

У жовтні 2022 року Danone заявила про рішення залишити ринок РФ, проте вже в липні 2023 року стало відомо про те, що Danone продовжить свою діяльність на території агресора, але змінить назву бренду.

17 липня 2023 року стало відомо про те, що Росія підім'яла під себе одразу два світових бренди. Згідно з указом Путіна від 16 липня, опублікованим на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора, Росімущєству передані 100% "Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ "Хоппі Юніон".

Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд 292 млн 493 тис.акцій Produits Laitiers frais Est Europe і 85 тис. акцій "Данон Трейда").

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