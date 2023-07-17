Росмайну передано 100%"Балтики". Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, список активів, переданих в управління Росімущєству поповнили два великих активи харчової промисловості.

Згідно з указом від 16 липня, опублікованим на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора, Росімущєству передаються частки в ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика" та акції АТ "Данон Росія".

Росімущєству передані 100%" Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ"Хоппі Юніон".

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Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд 292 млн 493 тис.акцій Produits Laitiers frais Est Europe і 85 тис. акцій "Данон Трейда").

Війна в Україні та Danone

Danone - французька продовольча компанія, відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування. До вторгнення Росії в Україну компанія Danone була лідером у виробництві молочних продуктів в РФ.

У жовтні 2022 року Danone заявила про рішення залишити ринок Росії, проте в липні 2023 року стало відомо про те, що компанія Danone продовжить свою діяльність на території агресора, однак змінить назву бренду.

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