На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням РФ в Україну, список активів, переданих в управління Росімущєству поповнили два великих активи харчової промисловості.
Згідно з указом від 16 липня, опублікованим на офіційному інтернет-порталі правової інформації країни-агресора, Росімущєству передаються частки в ТОВ "Пивоварна компанія "Балтика" та акції АТ "Данон Росія".
Росімущєству передані 100%" Балтики", включаючи 98,56%, які належали шведській юрособі Carlsberg, 0,09% німецькій юрособі Carlsberg і 1,35% ТОВ"Хоппі Юніон".
Крім того в управління країни-агресора відійшли 100% російського бізнесу Danone (83 млрд 292 млн 493 тис.акцій Produits Laitiers frais Est Europe і 85 тис. акцій "Данон Трейда").
Війна в Україні та Danone
Danone - французька продовольча компанія, відомий виробник молочних продуктів та інших продуктів харчування. До вторгнення Росії в Україну компанія Danone була лідером у виробництві молочних продуктів в РФ.
У жовтні 2022 року Danone заявила про рішення залишити ринок Росії, проте в липні 2023 року стало відомо про те, що компанія Danone продовжить свою діяльність на території агресора, однак змінить назву бренду.