Текст законопроекту поки що відсутній на сайті парламенту.

У Верховній Раді сьогодні, 20 червня, зареєстровано законопроект, яким пропонується штрафувати обмінники за відмову у проведенні операцій обміну валют.

Картка законопроекту "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо адміністративної відповідальності за незаконну відмову або обмеження у здійсненні готівкових валютних операцій" опублікована на сайті Верховної Ради, проте сам документ поки що відсутній.

Ініціаторами законопроекту вказано низку народних депутатів.

Внесення цього законопроекту може бути пов’язано з хвилею скандалів стосовно частих відмов валютних обмінників та банків приймати зношені чи старі іноземні банкноти або вимог проводити такий обмін з комісією.

Українцям банки відмовляють у послузі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах та медіа поширилися інформація про часті випадки відмови банків та валютних обмінників приймати зношені чи пошкоджені купюри іноземної валюти або про прийняття їх за зниженою ціною.

"ПриватБанк" з 29 травня призупинив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування, проте 16 червня у банку повідомили, що з 22 червня послуга знову стане доступною.

У Національному банку при цьому повідомили, що банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати, а уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

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