Національний банк України готовий приймати звернення від громадян у разі відмови обмінювати валюту на підставі року.

Банкноти всіх номіналів доларів США залишаються законним платіжним засобом, ніхто не має права їх обмежувати.

Як повідомив член Ради Національного банку України Василь Фурман в ефірі інформаційного телемарафону, уповноваженим установам забороняється встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави.

"Банкноти всіх номіналів доларів США що випускались ФРС (Федеральна резервна система — центральна банківська система США – УНІАН) з 1914 року по теперішній час залишаються законним платіжним засобом. Ніхто не має права їх обмежувати", - сказав Фурман.

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За його словами, у разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску НБУ готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок.

"Якщо під час перевірки будуть встановлені факти порушення вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ до порушників застосуватимуться адекватні заходи впливу", - додав він.

Курс гривні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, станом на 18 квітня курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва залишився на рівні попереднього показника - 38,00 грн/дол. Щодо євро курс гривні зміцнився на 15 копійок і становить 41,50 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 37,50 грн за дол., євро - 40,75 грн за євро.

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