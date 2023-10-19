Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій депутатів.

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету на 2024 рік у першому читанні.

"Парламент прийняв в цілому висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Цей перше читання бюджету. За – 285 депутатів. Далі Кабмін опрацьовує документ з врахуванням висновків та пропозицій і до 20 листопада має бути остаточне голосування за проект бюджету", - повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

Також він нагадав, що дохідна частина Держбюджету складає 1,746 трильйони гривень, видаткова – 3,3 трильйони, а граничний обсяг дефіциту – 1,593 трильйони.

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За словами Железняка, з фракції "Слуга народу" проект підтримали 200 депутатів, "Платформа за життя та мир" дала ще 17 голосів, "За майбутнє" – 14, "Голос" та "Довіра" – по 16, "Відновлення України" – 11. З позафракційних свої голоси "за" віддали 11 депутатів.

"Європейська солідарність" та "Батьківщина" не дали жодного голосу.

Держбюджет-2024

Уряд 15 вересня затвердив проект державного бюджету на 2024 рік, після чого подав його до парламенту на розгляд.

В Кабміні розповіли про витрати на армію у 2024 році. Ключовим моментом проекту Держбюджету-2024 є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити 1,685 трильйони гривень, тобто, більше половини видаткової частини.

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