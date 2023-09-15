Ключовим акцентом проекту держбюджету-2024 є оборона і безпека України.

Уряд ухвалив проект державного бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1,560 трлн грн та видатками загального фонду у 3,108 трлн грн.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ключовий акцент цього проекту держбюджету — оборона й безпека нашої країни. "Направляємо більше половини всіх ресурсів бюджету — 1 трлн 685 млрд грн. Ця сума на 113 млрд грн більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян та бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони", - зазначив він.

Другим пріоритетом прем’єр назвав соціальну сферу. Видатки бюджету складуть 469 млрд грн, що на 25 млрд більше, ніж цього року.

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Третій пріоритет — медицина та освіта. На сектор освіти планується виділити 179 млрд грн, і це на 23 млрд більше, ніж цього року. На медицину — 202 млрд грн, що на 24 млрд перевищує видатки 2023 року.

Четвертим пріоритетом Шмигаль зазначив підтримку ветеранів. Видатки за цією програмою збільшуються удвічі — з 6,8 млрд грн у 2023 році до 14,3 млрд грн у наступному.

"П’ятий пріоритет — це відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається. Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів "єРобота", підтримку українських стартапів. Також запускаємо нові програми для індустріальних парків, для реалізації інвестиційних проектів, для підтримки українського виробника", - повідомив прем’єр.

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram повідомив, що, згідно з проектом держбюджету на наступний рік, мінімальна заробітна плата з 1 січня 2024 року складе 7100 гривень, а з 1 квітня - 8000 гривень. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць з 1 січня 2024 року складатиме 2920 гривень (зараз 2589 грн).

За словами Железняка, дефіцит держбюджету передбачено на рівні 1,531 трлн грн.

Бюджет-2024

Президент України Володимир Зеленський анонсував суттєву індексацію пенсій наступного року, а також доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю підготувати основу підвищення мінімальної зарплати в Україні вже ві першому півріччі 2024 року.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомив, що у державному бюджеті на 2024 рік не передбачено підвищення податків, а податкова система має бути стабільною. За його словами, видатки сектору безпеки та оборони наступного року будуть не меншими за цьогорічні, і вони мають покриватися власними силами. Решта видатків забезпечується за рахунок фінансової допомоги від міжнародних партнерів.

Також очільник Мінфіну зазначив, що питання щодо отримання Україною міжнародної допомоги на 2024 рік ще не визначене остаточно, і зараз ведуться перемовини з партнерами щодо забезпечення фінансування потреб України наступного року.

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