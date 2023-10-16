Поки депутати рекомендували документ до першого читання.

Комітет Верховної ради з питань бюджету рекомендував до першого читання проєкт державного бюджету України на 2024 рік.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, уряд під час підготовки проєкту до другого читання має врахувати ряд змін, які пропонують депутати.

Так, у разі ухвалення законопроєкту, яким пропонується вдвічі збільшити податок на прибуток банків, Кабмін має збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн.

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Також додатково депутати пропонують скоротити на майже 1,3 млрд грн видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади, спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових та виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи.

Серед запропонованих змін – збільшення на понад 384 млн грн видатків на освітню субвенцію за рахунок скорочення капітальних видатків, а додаткові 62 млн грн на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, збільшення на 5 млн грн видатків на Національну службу здоров’я, працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи, та додаткові 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Крім цього, пропонується скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів.

За словами Підласої, комітет доручив уряду опрацювати 61 додаткове питання, внаслідок чого має з’явитися додаткова можливість збільшити дохідну частину держбюджету. Також Кабмін має ще раз ретельно проаналізувати головний фінансовий документ країни на 2024 рік, скоротити непріоритетні видатки і додати кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році.

Держбюджет-2024:

Кабінет міністрів 15 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2024 рік, після чого подав його до Ради на розгляд. Проектом передбачені доходи загального фонду в 1 трлн 560 млрд гривень, тоді як витрати складають 3 трлн 108 млрд гривень.

В уряді розповіли про витрати на ЗСУ у 2024 році. Ключовим моментом проєкту Держбюджету-2024 є фінансування сектору безпеки та оборони – на нього планують направити 1 трлн 685 млрд гривень, тобто, більше половини видаткової частини.

Верховна Рада прийняла урядовий проєкт до відома 20 вересня.

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