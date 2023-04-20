Банк примудряється одночасно згортати свій бізнес в Росії і отримувати там надприбутки.

Найбільший у Німеччині Deutsche Bank отримав у Росії рекордний прибуток за підсумками 2022 року. Як пише Reuters, минулого року прибуток російської "дочки" банку зріс майже в п'ять разів – до 66,42 млн доларів.

Настільки вражаючий приріст видання пояснює тим, що саме іноземні банки перехопили на себе значну частину ринку фінансових послуг в Росії після того, як більшість російських банків опинилися під санкціями.

У той же час сукупні активи Deutsche Bank в Росії скоротилися на 36,3% до 81,6 млрд рублів. Це, ймовірно, пов'язано з анонсованими планами банку поступово згорнути свій бізнес в РФ.

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Deutsche Bank в Росії - останні новини

Днями стало відомо, що через антиросійські санкції Deutsche Bank вирішив закрити свої центри розробки програмного забезпечення в Москві і Санкт-Петербурзі. Таким чином банк припинив двадцятирічну залежність від російської IT-експертизи.

Відомо, що протягом останніх трьох місяців банк вивіз з Росії у Берлін кілька сотень IT-фахівців. На переїзд погодилося близько половини IT-фахівців, вони переїжджають до Берліна разом зі своїми сім'ями. Всього Росію покинуть близько 2000 осіб.

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