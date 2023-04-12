Найбільший кредитор Німеччини припиняє двадцятирічну залежність від російської IT-експертизи.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, німецький Deutsche Bank закриває свої центри розробки програмного забезпечення в Москві та Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє Financial Times, таким чином найбільший кредитор Німеччини припиняє двадцятирічну залежність від російської IT-експертизи.

Як йдеться в матеріалі, Deutsche Bank ще не ухвалив офіційного рішення про повне закриття своїх IT-операцій в Росії, проте, за словами співробітників, цей крок вважається завершеною справою.

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Франкфуртський банк запропонував індивідуальну вихідну допомогу 500 IT-фахівцям, які все ще працюють в Росії.

Deutsche Bank та санкції проти Росії

У середині березня 2022 року Deutsche Bank надіслав російським банкам повідомлення про закриття рахунків 8 квітня.

Фактично рахунки працювали до 7 квітня включно і були закриті 20 квітня. Рішення торкнулося багатьох великих кредитних організацій.

Станом на 18 травня 2022 року Deutsche Bank закрив кореспондентські рахунки у євро ряду російських банків.

На початку війни в російському технологічному центрі Deutsche Bank працювали 1500 осіб, які відповідали за розробку і підтримку програмного забезпечення для його глобального торгового бізнесу та основної корпоративної банківської системи.

У 2022 році банк перевів близько 700 з них до нового технологічного центру в Берліні. Тим, хто залишився, запропонували пакети добровільних звільнень, які можуть бути прийняті протягом півроку.

Deutsche Bank у 2022 році скоротив свій чистий кредитний портфель у Росії на 36%, до 379 млн євро, і заявив, що "залишається прихильним подальшому скороченню ризиків".

Група закрила значну частину своєї інвестиційно-банківської діяльності в країні після того, як була оштрафована світовими регуляторами на сотні мільйонів євро за проведення так званих дзеркальних операцій, які допомогли відмити 10 мільярдів доларів з Росії в період з 2011 по 2014 рік.

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