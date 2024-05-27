Курс євро встановлено на рівні 43,76 грн.

Національний банк України встановив на вівторок, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,30 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта також значно здешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,76 грн/євро, тобто гривня послабилася на 27 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,29/40,31 грн/дол., євро – 43,72/43,74 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 27 травня, зріс на 15 копійок – до 40,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,95 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар 27 травня подорожчав на 23 копійки і складає 40,49 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

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