Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 40,32 грн, євро – 43,86 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у понеділок, 27 травня, зріс на 15 копійок – до 40,40 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 43,95 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,80 грн, євро – за курсом 42,95 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подорожчав на 16 копійок і становить 40,32 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 19 копійок – до 43,86 грн.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подорожчав на 23 копійки і складає 40,49 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

Долар вперше перетнув позначку у 40 гривень за офіційним курсом. Так, Національний банк встановив на понеділок, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 20 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу американської валюти.

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