Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу американської валюти.

Щодо євро національна валюта також здешевшала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 43,49 грн/євро, тобто гривня послабилася на 18 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,14/40,17 грн/дол., євро – 43,52/43,54 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 11 копійок і складає 40,26 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,15 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 10 копійок і складає 43,75 грн/євро (курс продажу – 43,59 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 24 травня, зріс на 15 копійок – до 40,25 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 43,75 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: