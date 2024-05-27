Продати долар можна в середньому за курсом 39,90 грн, євро – 43,25 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 27 травня, зріс на 20 копійок – до 40,45 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,90 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 20 копійок і складає 43,90 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,25 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 23 копійки і складає 40,49 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,40 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 30 копійок і складає 44,05 грн/євро (курс продажу – 43,90 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 27 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,12 грн/дол., таким чином, гривня послабилася одразу на 20 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу американської валюти та вперше долар перетнув позначку у 40 грн за офіційним курсом.

Аналітик Олексій Козирєв радить громадянам, яким треба провести валютообмінні операції, або витратити зайві 10-15 хвилин і обійти 3-5 обмінників, щоб підібрати найоптимальніший курс, або скористатися відповідними мобільними додатками, щоб не втрачати гроші.

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