Курс гривні до євро встановлено на рівні 30,12 грн/євро.

Національний банк України на четвер, 11 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,06 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлено на рівні 30,12 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 9 копійок порівняно з попереднім показником.

Курс на міжбанку

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 26,05/26,07 грн/дол., до євро - на рівні 30,11/30,13 грн/євро.

Читайте такожДеякі українці отримають грошову допомогу: Кабмін схвалив важливе рішенняКурс станом на 10 листопада

Національний банк України на середу, 10 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 26,09 грн/дол., тобто гривня ослабла на 1 копійку порівняно з попереднім показником.

Прогнози експертів

Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський переконаний, що протягом листопада долар триматиметься високих позицій в обмінниках країни й коштуватиме орієнтовно 27 гривень.

Автор: Катерина Жирій