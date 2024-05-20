Продати долар можна в середньому за курсом 39,40 грн, євро – 42,70 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у понеділок, 20 травня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,40 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс також на 5 копійок і складає 43,40 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 42,70 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 10 копійок і складає 39,98 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,89 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні зріс на 15 копійок і складає 43,45 грн/євро (курс продажу – 43,30 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на понеділок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника. Офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з курсом п’ятниці.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 травня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові тоді ж знизився на 5 копійок – до 43,45 грн за євро.

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