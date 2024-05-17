Курс гривні до євро встановлено на рівні 42,75 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 20 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня залишилася на рівні попереднього показника.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, зросла. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на понеділок встановлений на рівні 42,75 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 10 копійок, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 39,46/39,49 грн/дол., євро – 42,78/42,80 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 12 копійок і складає 39,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 43,30 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 травня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок – до 43,45 грн за євро.

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