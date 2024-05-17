Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" становить 39,84 грн, євро – 43,29 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у п’ятницю, 17 травня, знизився на 10 копійок – до 39,90 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 5 копійок – до 43,45 грн за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн, євро - за курсом 42,45 грн за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" сьогодні подешевшав на 16 копійок і становить 39,84 грн. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 19 копійок і становить 43,29 грн.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар подешевшав на 12 копійок і складає 39,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 39,75 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 10 копійок і складає 43,30 грн/євро (курс продажу – 43,10 грн/євро).

Національний банк України встановив на п’ятницю, 17 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 39,43 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 15 копійок, порівняно з учорашнім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 42,85 грн/євро, тобто гривня залишилася на попередньому рівні.

Вас також можуть зацікавити новини: