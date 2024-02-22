Курс євро встановлено на рівні 41,73 грн.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 23 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 38,48 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 14 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Майже не змінилися позиції національної валюти щодо євро. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на п'ятницю встановлений на рівні 41,73 грн/євро, тобто гривня послабилася на 1 копійку порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 38,46/38,48 грн/дол., євро – 41,69/41,71 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подорожчав на 8 копійок – до 38,85 грн/долар в середньому (продати долар можна за 38,73 грн). А готівковий євро в обмінниках сьогодні подорожчав одразу на 13 копійок – до 42,21 грн/євро (курс продажу – 41,98 грн/євро).

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 22 лютого, залишився на попередньому рівні - 38,80 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні подорожчав на 20 копійок і становить 42,15 грн за євро.

Продати долар в банку можна за курсом 38,20 грн, євро - 41,15 грн за одиницю іноземної валюти.

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